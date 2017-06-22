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Akbank sistemleri çöktü (Akbank'da neden işlem yapılamıyor)

Akbank'ın internete bağlı tüm hizmetleri çöktü. İşlem yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaşıyor.

Akbank sistemleri çöktü (Akbank'da neden işlem yapılamıyor)

Akbank'ın internete bağlı tüm hizmetleri çöktü.

Bankanın uygulamasına girilmeye çalışıldığı zaman 'Şu anda size hizmet veremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz' uyarısında bulunuldu.

İnternet bankacılığına giriş yapmak isteyen müşterileri ise karşılarında 'Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz' ifadeleriyle karşılaştı.

Bankanın sunucularının çöktüğü belirtilirken, bankanın internet sitesi ise sorunsuz şekilde açılıyor.

ulusal.com.tr





Etiketler; #akbank problem #akbank sistemleri çalışmıyor #akbank neden çöktü #Akbank
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