Akbank'ın internete bağlı tüm hizmetleri çöktü. İşlem yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaşıyor.

Akbank'ın internete bağlı tüm hizmetleri çöktü.



Bankanın uygulamasına girilmeye çalışıldığı zaman 'Şu anda size hizmet veremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz' uyarısında bulunuldu.



İnternet bankacılığına giriş yapmak isteyen müşterileri ise karşılarında 'Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz' ifadeleriyle karşılaştı.



Bankanın sunucularının çöktüğü belirtilirken, bankanın internet sitesi ise sorunsuz şekilde açılıyor.



ulusal.com.tr











