Akdeniz'de saat 23.30'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 23.33'de de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.46'da da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de büyük depremler meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu.



Verilere göre, deprem saat 23.30'da meydana geldi.



Yerin 8,4 kilometre derinliğinde olduğu tespit edilen depremin büyüklüğünün 5,4 olduğu belirtildi.



İKİNCİ DEPREM



Akdeniz'de saat 23.33'de de 4 büyüklüğünde deprem oldu.



Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.



BİR DEPREM DAHA



Akdeniz'de saat 23.46'da da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu iletildi.



ulusal.com.tr