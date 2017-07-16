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Akdeniz'de art arda depremler
Akdeniz'de art arda depremler
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Akdeniz'de art arda büyük depremler

Akdeniz'de saat 23.30'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 23.33'de de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.46'da da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de art arda büyük depremler

Akdeniz'de büyük depremler meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu.

Verilere göre, deprem saat 23.30'da meydana geldi.

Yerin 8,4 kilometre derinliğinde olduğu tespit edilen depremin büyüklüğünün 5,4 olduğu belirtildi.

İKİNCİ DEPREM

Akdeniz'de saat 23.33'de de 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.

BİR DEPREM DAHA

Akdeniz'de saat 23.46'da da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu iletildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #deprem
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