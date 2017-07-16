Akdeniz'de büyük depremler meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu.
Verilere göre, deprem saat 23.30'da meydana geldi.
Yerin 8,4 kilometre derinliğinde olduğu tespit edilen depremin büyüklüğünün 5,4 olduğu belirtildi.
İKİNCİ DEPREM
Akdeniz'de saat 23.33'de de 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.
BİR DEPREM DAHA
Akdeniz'de saat 23.46'da da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu iletildi.
ulusal.com.tr
Akdeniz'de saat 23.30'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 23.33'de de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.46'da da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Akdeniz'de büyük depremler meydana geldi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.