Akdeniz'de dengeler değişti

Türkiye Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirirken bölge ülkeleri de hareketlendi. Türkiye bölgesel işbirliği çağrısı yaptı.

İtalya'nın başkenti Roma'da 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan kritik açıklamalar geldi.

Türkiye'nin bölgede işbirliğinden yana olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Mısır ve Lübnan ile işbirliği sinayli verdi.

Libya ve Lübnan dışişleri bakanları ile ikili görüşmeler yapan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararını kınadı.

Libya ile yapılan anlaşma taşları yerinden oynatırken Arap basını Akdeniz'deki ilişkileri kurcalamaya başladı.

Katar haber ajansı Yunanistan ile 2017 yılında imzalanan anlaşma ile Mısırı'ın ile 7 kilomterelik kıta sahanlığını kaybettiğini gündeme getirdi.

Mısır iç siyasetindeki yazışmaların belgeleri de yayımlandı. Dışişleri Bakanı ve müsteşarların Mısır yönetimini Yunanistan konusunda uyardığı anlaşıldı.

Belgelere göre Mısır yönetimi Türkiye konusunda da uyarılıyor. Yunanistan ile yapılacak anlaşma ile "Mısır’ın karşısındaki Türkiye karasularının açıklarında yer alan bölgelerin de Yunanistan’a geçişini zımnen kabul etmiş olacağı" kaydediliyor.

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