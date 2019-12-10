Akdeniz'de dengeleri sarsan adımlar hızlandı

Doğu Akdeniz'de sular sıcak. Türkiye hem sahada hem masada yaptığı hamlelerle rüzgarın seyrini değiştirdi. Bölgede kartlar yeniden karılıyor.

Akdeniz'de iki sismik araştırma gemisi ve iki sondaj gemisi ile faaliyette olan Türkiye, üçüncü sondaj gemisini almaya hazırlanıyor. Sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Alternatifler arasında Fatih ve Yavuz platformlarının satın alındığı Norveçli firmalar, ilk sırada.

Bölgede aktif faaliyette olan gemiler ise dördüncü sondajı tamamladı. Yavuz, Rum kesiminin sözde 7. parselinde, Fatih ise karpaz açıklarında iki sondaj yaptı.

Bölgede 6 sondaj daha yapılacak. Bu sondajlar sonucu ise rezervlere ulaşılabileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri, İngiliz Times gazetesinde "cüretkar" olarak nitelendirildi. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisini konuşlandıracak olması ve Libya ile imzalanan mutabakat, "Avrupa Birliği'ne meydan okuma" olarak değerlendirildi.

Köşeye sıkışan ve oyunları bozulan Yunanistan ise konuyu Birleşmiş Mileltler'e taşıdı.

Türkiye ve Libya arasındaki Münhasır Ekonomk Bölge mutabakatına yönelik itiraz Birleşmiş Milletler'e sunuldu. Ayrıca anlaşmanın kınanması da istendi.

Yunanistan hükümet sözcüsü tarafından sunulan itirazda muhtıranın geçersiz olduğu ve kötü niyetle yapıldığını savunuldu.

Yunanistan, Avrupa Birliğie de Türkiye ve Libya'ya yaptırım çağrısında bulundu.



ulusal.com.tr