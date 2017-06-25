Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Akdeniz'de deprem oldu

Akdeniz'de saat 23.51'de yerin 6,6 kilometre derinliğinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ensitüsü verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu.

Depremin saat 23.51'de olduğu belirtildi.

3,4 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 6,6 kilometre olduğu da aktarıldı.

Bu arada depremle ilgili yetkili kişi veya kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #akdeniz
banner863
Önceki Haber
Siirt Şirvan'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber
Bursa'da askerler yemekten zehirlendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.