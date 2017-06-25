Akdeniz'de saat 23.51'de yerin 6,6 kilometre derinliğinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ensitüsü verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu.



Depremin saat 23.51'de olduğu belirtildi.



3,4 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 6,6 kilometre olduğu da aktarıldı.



Bu arada depremle ilgili yetkili kişi veya kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr