Saat 20:33'te Akdeniz, Girit Adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22:39'da Akdeniz bölgesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem...



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise, saat 20:33'te Girit Adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 20 km derinliğinde meydana geldi.



Bir deprem daha

Saat 22:39'da Akdeniz bölgesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 3 km derinliğinde meydana geldi.



ulusal.com.tr