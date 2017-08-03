Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'in Gökova Körfezi'nde deprem oldu.
Depremin saat 16.17'de meydana geldiği aktarıldı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
4.1 büyüklüğünde olan deprem herhangi bir panik yaratmadı.
AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Gökova Körfezi'ndeki deprem 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği ise AFAD verilerinde '0' olarak yer aldı.
ulusal.com.tr
Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 16.17'de yerin 5 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'in Gökova Körfezi'nde deprem oldu.
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