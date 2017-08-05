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Akdeniz Gökova Körfezi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem (Bodrum deprem - Son depremler)

Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 12.36'da 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Bodrum'da da kısmen hissedildiği öğrenildi

Akdeniz Gökova Körfezi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem (Bodrum deprem - Son depremler)

Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde yine deprem oldu.

Son günlerde çok sayıda depremin olduğu Gökova Körfezi bugün saat 12.36'da yine sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Bilgilere göre, deprem 9,5 kilometre derinlikte oldu.

Ayrıca, depremin kısmen Muğla'nın Bodrum ilçesinde hissedildiği öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #gökova körfezi
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