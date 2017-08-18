Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde depremmeydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Girit Adası'nın güneyinde saat 06.46'da 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 335 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Depremin Girit Adası açıklarında meydana geldiği belirlendi
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde depremmeydana geldi.
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