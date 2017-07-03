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Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 16.53'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi.

Saat 16.53'te meydana gelen deprem 4,7 büyüklüğünde.

Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen depremle ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

AFAD: DEPREM 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 15 kilometre derinliğinde olduğu ifade edilen depremin saat 16.53'te olduğu aktarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #akdeniz
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