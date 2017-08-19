Akdeniz'de saat 17.37'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem oldu.



Verilere göre, deprem saat 17.37'de meydana geldi.



Depremin yerin 8,3 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.



3,7 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.



ulusal.com.tr