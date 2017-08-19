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Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de deprem (19 Ağustos - son depremler)

Akdeniz'de saat 17.37'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de deprem (19 Ağustos - son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem oldu.

Verilere göre, deprem saat 17.37'de meydana geldi.

Depremin yerin 8,3 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.

3,7 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #deprem
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