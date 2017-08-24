Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de saat 12.14'te 3,6 büyüklüğünde deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu.



Verilere göre, deprem saat 12.14'te meydana geldi.



Depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu açıklandı.



Ayrıca, depremin yerin 45,6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.



ulusal.com.tr