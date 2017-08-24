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Akdeniz'de deprem (24 Ağustos son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de saat 12.14'te 3,6 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz'de deprem (24 Ağustos son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu.

Verilere göre, deprem saat 12.14'te meydana geldi.

Depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu açıklandı.

Ayrıca, depremin yerin 45,6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #kandilli #deprem
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