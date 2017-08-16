AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 16.56'da Antalya Kumluca İlçesi'nin 11.5 kilometre açığında kaydedilen deprem 35.2 kilometre derinlikte meydana geldi.
Depremde can veya mal kaybı olmadı
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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