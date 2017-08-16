Saat 20:33'te Akdeniz, Girit Adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem...



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise, saat 20:33'te Girit Adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 20 km derinliğinde meydana geldi.





ulusal.com.tr