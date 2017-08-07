Akıncı Üssü davasında çapraz sorgusu yapılan FETÖ sanığı eski general Akın Öztürk, Akıncı Üssünde'ki fotoğrafını kabul etti ama rahat tavırlar içinde olmadığını savundu. Akın Öztürk damadı Hakan Karakuş'un FETÖ'cü olup olmadığına ilişkin soruya ise "Şimdi olduğunu söylersem 'babası onu ihbar etti' derler" bu soruya dava bitene kadar cevap vermeyeceğim" diye yanıt verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın beşinci celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.



Duruşmada hazır olanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıklardan, olay tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi olan Akın Öztürk'ün çapraz sorgusuna geçildi.



Milliyet'te yer alan habere göre, çapraz sorguda Akın Öztürk'e Akıncı Üssünde'ki fotoğrafları soruldu.



Fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Öztürk, ama rahat tavırlar içinde olmadığını savundu.







DAMADIN FETÖ'CÜ MÜ?



Mahkemenin “Damadın FETÖ’cü mü sorusuna "Efendim yargılama devam ediyor. Şimdi olduğunu söylersem 'babası onu ihbar etti' derler" ifadesini kullandı. Mahkeme Başkanı Giray'ın, "Hakan Karakuş darbeye teşebbüs faaliyeti olduğunu biliyor ve buna rağmen sizi oraya çağırıyorsa, buna ne diyorsunuz?" sorusuna ise Öztürk, "Hakan Karakuş bana telefonda 'Buyrun gelin, darbe yapıyoruz' mu diyecekti?" cevabını verdi. Akın Öztürk, cuma günü gerçekleştirilen sorgusunda 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini itiraf etmişti.



ulusal.com.tr