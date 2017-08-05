Darbeci Akın Öztürk, kendisinin darbeye iştirak etmediğini iddia etti, darbeyi dış güçlerin desteğiyle FETÖ’nün yaptığını söyledi. Akıncı davasında dün çapraz sorgusu başlayan Öztürk’e Üs’te sivil kişiler görüp görmediği soruldu. Herhangi bir sivil görmediğini ileri süren Öztürk, “Onu Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a sorun” dedi

Çelişkilerle dolu savunma yaptı, çelişkilerini çapraz sorguda da sürdürdü. Akın Öztürk, ne darbeye katıldığını kabul etti ne de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ikna etmeyi çalıştığını.



15 Temmuz darbe girişimin en önemli isimlerinden olan Akın Öztürk, savunmasının ardından çapraz sorguya alındı. Öztürk’e sorguda, Genelkurmay Başkanı dahil başka rütbelilerin derdest edilmesine rağmen üste nasıl rahat dolaştığı soruldu. Öztürk bu soruya, “agresif davranışlarda bulunmadım” yanıtını verdi.



Öztürk, Genelkurmay Başkanı Akar'a yönelik eski Tuğgeneral Hakan Evrim'in "İsterseniz sizi kanaat önderimizle görüştürebiliriz" şeklinde bir beyanda bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, "Duymadım" ifadesini kullandı.



Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Öztürk’e darbeyi kimin yaptığını da sordu. Öztürk bu soruya, "Vallahi kimin verdiğini bilemem ben. Genelkurmay Başkanımız dedi ki 'Bunlar bu işe kalkışmışlar' Akın." diye konuştu. Kim bunlar sorusu üzerine ise Öztürk, "Bunlar Ömer Faruk Harmancık, Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Kara Havacılık Komutanı Coşkun, bir kişi daha vardı onu hatırlayamıyorum" karşılığını verdi.



Darbeyi Türk Silhalı Kuvvetleri içinde bulunan FETÖ’cü bir grubun dış güçlerin desteğiyle gerçekleştirdiğini söyleyen Öztürk, Fethullah Gülen’in de dış güçler tarafından kullanıldığını ifade etti.



Öztürk’ün en dikkat çeken ifadesi ise Akıncı Üssü’nde bir sivil görmediğini söylemesi oldu. "Açık renk polo yaka tişört giyen kişi Nurettin Oruç olabilir mi?" yönündeki soru üzerine Öztürk, karargahta sivil görmediğini tekrarlayarak, "Bunu Sayın Genelkurmay Başkanımıza sorun" dedi. Sanıklar ile avukatları bu sözleri alkışladı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Giray, sanıkları uyardı.



Daha önce FETÖ’nün kendi mensuplarından Orgeneral Hulusi Akar’ı hedef göstermeleri ve suçlamaları istemişti.



Öztürk’ün çapraz sorgusu pazartesi devam edecek.



ulusal.com.tr