Hava Harp Okulu’nun 2006 yıllığı 15 Temmuz gecesi bomba yağdıran pilotlarla dolu. 16 hain yüzbaşı eğitimlerini Akın Öztürk’ün komutan olduğu Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nde tamamladı

Sabah gazetesinin haberine göre, 15 Temmuz'da gökten ölüm yağdıran FETÖ'nün pilotlarıyla ilgili rapora ulaşıldı. Rapora göre, Hava Harp Okulu'nun 2006 mezuniyet yıllığı adeta FETÖ'nün 'ihanet yıllığı' gibi... Kendisine boyun eğmeyen öğrencilere, baskıyla okulu bıraktıran örgüt, orduya sızdırdığı kendi askeri öğrencilerini, öğrenci liderliği (KADET) teşkilatına yerleştirdi. O dönemde binbaşı rütbesiyle filo komutanı olan, darbeci tuğgeneral Bekir Ercan Van ve Pilot Kurmay Yüzbaşı Seyfettin Bilgin tarafından eğitilen 16 yüzbaşı, 2006'da mezun edilerek, uçuş eğitimlerini tamamlamaları için Akın Öztürk'ün komutanı olduğu İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne gönderildi.



HIZLA YÜKSELDİLER



FETÖ bağlantılı bu pilotlar daha sonra da hızla yükseltilerek önemli görevlere getirildi. Uçuş okulundaki eğitimi 2008'de tamamlayan ve bazıları mezuniyet öncesi son uçuşunu Akın Öztürk'le yapan hainler arasında, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını vurmaya giden İlker Hazinedar ile Pensilvanya'da Gülen'i ziyaret eden ve devre birincisi olan Uğur Erdemir gibi isimler dikkati çekiyor.



DARBECİLERE TANKER UÇAKLA YAKIT İKMALİ YAPTIRDI



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Bekir Ercan Van, "R" leri söyleyememesine rağmen, "askeri öğrenci olur" raporu alınarak 1985'te orduya sızdırıldı. FETÖ üyelerinin orduya sızdırılmasında etkin rol oynayan Van, İncirlik Üs Komutanı iken, 15 Temmuz gecesi örgüt üyesi pilotlarla gönderdiği tanker uçaklarla, Ankara'ya bomba yağdıran F-16'lara yakıt ikmali yaptırdı.



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