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Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 4’üncü duruşması görülüyor

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 4’üncü duruşması görülüyor. Duruşmada, örgütün sivil imamı olduğu belirlenen Nurettin Oruç'un çapraz sorgusuna devam edilecek.

Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 4’üncü duruşması görülüyor

FETÖ'cülerin darbe girişiminde karargâh olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin açılan davanın 4’üncü celsesi başladı.

486 kişi hakkında açılan davanın bugünkü duruşmasında, 16 Temmuz'da Akıncı Üssünde yakalanan ve örgütün sivil imamı olduğu belirlenen Nurettin Oruç'un çapraz sorgusuna devam edilecek. Oruç savunmasını dün akşam saatlerinde tamamlamıştı.

Sanık Oruç'un çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından darbe girişimi sırasında üste olduğu belirlenen sivil sanık Harun Biniş'in savunmasına geçilmesi planlanıyor.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da arasında bulunduğu müşteki avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #akıncı hava üssü #fetö
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