Akıncı Türkiye ve KKTC hükümetlerine kulağını tıkadı

Kıbrıs meselesi Almanya’nın başkenti Berlin’deki toplantıda görüşüldü.

Üçlü Toplantı’ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis katıldı.

BM Genel Sekreteri önce Anastasiadis, ardından Akıncı ile ayrı ayrı yaklaşık 20'şer dakika görüştü. Üçlü daha sonra akşam yemeğinde üçlü gayri resmi görüşme için bir araya geldi.

Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akıncı Kıbrıs meselesinin çösümü için Guterres’e bel bağlarken KKTC ve Türkiye hükümetinin söylemlerine de kulaklarını tıkamaya devam ediyor.

Hem KKTC hem de Türkiye hükümetleri defalarca kez Kıbrıs’ta çözümün iki devletli yapıdan geçtiğini söylemesine rağmen Akıncı Rumlar’ın federatif çözümünü savunmaya etti.

Berlin’deki Üçlü Görüşme’nin ardından Birleşmiş Milletler’den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Guterres’in, Kıbrıslı liderler, garantör ülkeler ve BM'nin katılımıyla gayriresmi 5'li bir toplantı olasılığını değerlendirdiği bildirildi.

ulusal.com.tr