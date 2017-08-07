Çok sayıda gözaltı var
Çok sayıda gözaltı var
Feci kaza: Ölüler var
Feci kaza: Ölüler var
Süper Kupa final maçındaki olaylar taraftar kamerasında
Süper Kupa final maçındaki olaylar taraftar kamerasında
Fotoğraflar dünyaya geçildi! İstanbul Boğazı, saat 06.00...
Fotoğraflar dünyaya geçildi! İstanbul Boğazı, saat 06.00...

Akıncı Üssü davasında beşinci celse başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın beşinci celsesi başladı.

Akıncı Üssü davasında beşinci celse başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın beşinci celsesi başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın beşinci celsesi başladı.



Duruşmada hazır olanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıklardan, olay tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi olan Akın Öztürk'ün çapraz sorgusuna devam edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #akıncı üssü #dava #beşinci #celse #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Meteoroloji bir il için daha saat verdi!
Sonraki Haber
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması 'sabit hat' üzerinden haberleşmiş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.