Akıncı Üssü davasında yargılanan eski Çiğli 2'inci Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk, Ergenekon ve Balyoz kumpasları sayesinde rütbe aldıklarını itiraf etti. "Benim hakkımda herkes iyi şeyler söyler. Ancak Ergenekoncu ve Balyozculara sormayın" diyen sanık Selçuk'a, "Neden Ergenekoncu ve Balyozcular hariç?" sorusu yöneltildi. Selçuk, "Onlar alınınca biz rütbeye yürüdük” yanıtı verdi

Akıncı Üssü davasında darbeci generalden kumpas itirafı geldi. Rütbe almak için kumpas davalarıyla önlerinin açıldığını söyledi.



Duruşma, pazartesi günü savunmasını tamamlayan eski Çiğli 2'inci Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un çapraz sorgusuyla devam etti.



Sanık Selçuk, "Benim hakkında anket yapın herkes iyi şeyler söyler. Ancak Ergenekoncu ve Balyozculara sormayın" ifadesini kullandı. Bunun üzerine mağdur avukatlarının, "Neden Ergenekoncu ve Balyozculara seni sormayalım" sorusuna darbeci Selçuk, "Onlar alınınca bir takım rütbelere yürümüş kişileriz" yanıtını verdi.



Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında "kurunun içinde yaş da yandı" dedi. Kubilay Selçuk. 5 yıl Ergenekon kumpasında hapis yatan Avukat Serdar Öztürk de kuruların kim olduğunu sordu. Kubilay Selçuk, "Ben kanaatimi ifade ediyorum. İçinde olanlar, ama olmayan yananlar var. Somut bilgiler bende kalsın" yanıtını verdi. Bunun üzerine avukat Serdar Öztürk da "Yaş kuru kimdir açıklamak zorundasınız" dedi. Sanık ise "Açıklamak zorunda değilim" sözlerini kullandı.



Kubilay Selçuk'a kendisinden alt rütbede bulunan eski Astsubay Zekeriya Kuzu'ya neden "Paşa" diye hitap ettiği de soruldu. Sanık Selçuk, bu askeri onure etmek için söylediğini iddia etti. Zekeriya Kuzu'nun, FETÖ'nün "Çiğli imamı" olduğu belirtiliyor.



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