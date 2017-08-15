486 sanıklı Akıncı Üssü davasının 11'inci celsesi sanıkların savunma ve çapraz sorgusuyla başladı. Savunma yapan eski Kurmay Albay Muzaffer Düzenli de diğer sanıklar gibi, hava üssündeki görüntülerini reddetti. Görüntülerin tarafsız bilirkişiler tarafından incelenmesini talep eden Düzenli, bir etkinlik kapsamında hava üssüne davet edildiğini iddia etti.

Akıncı Üssü davasında sanıklar "İnkar" taktiğini sürdürüyor.



Son olarak eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli de hava üssündeki görüntülerini reddetti. Sanık Düzenli, 143'üncü Filo koridorunda görünen kişinin kendisi olup olmadığının tarafsız bilirkişilerce tespit edilmesini talep etti.



İçişleri Bakanlığının avukatı sanığa, 15 Temmuz öncesi HTS kayıtlarında tespit edilen Hırvatistan, Almanya, Rusya ve Suudi Arabistan ile yaptığı görüşmeleri sordu. Muzaffer Düzenli bu görüşmeleri kendisinin yapmadığını öne sürdü.



Sanık Düzenli Akıncı Hava Üssü'ne bir etkinlik kapsamında gittiğini, ancak kimin davet ettiğini hatırlamadığını öne sürdü.



Düzenli'nin "Darbe girişimi olmasaydı Akıncı Üssü'ne gidip gitmediğimi de hatırlamayacaktım" diye konuşması salondakilerin tepkisini topladı.



Sanık Düzenli, davanın dünkü duruşmasında ise Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın'la tartıştı. Avukat Aydın’ın, “Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan’la görüşmeleriniz var. Akıncı Üssü’ndeki toplantıda ne konuştunuz?” sorusunu yönetmesi üzerine Düzenli, Hakim Selfet Giray’a dönerek “Avukat beyin sorularını akıl ve mantık çerçevesinde sorması gerekmez mi?” dedi. Bunun üzerine Aydın, “Bir Fetullahçı olarak akıl ve mantık sizde ne gezer?” karşılığını verdi. Salondakilerin de sanığa tepki göstermesi üzerine Mahkeme Başkanı Giray, duruşmaya ara verildiğini açıkladı.





ulusal.com.tr