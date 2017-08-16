Darbeye katılmadığını iddia eden Akıncı Üssü davasında sanıklar, somut deliller karşısında zor anlar yaşıyor. Davanın 12'inci celsesinde savunma yapan eski Albay Ali Durmuş, önce hava üssünde sivil kişiler görmediğini öne sürdü. Ardından Sanık Durmuş, üs koridorlarında FETÖ'nün sivil imamlarıyla fotoğrafları gösterilince "Yorum yapmak istemiyorum" dedi.

486 sanıklı Akıncı Üssü davasında FETÖ'cü sanıklar, savunma ve çapraz sorgu sırasında ortaya koyulan somut deliller karşısında zor anlar yaşıyor.Davanın 12'inci celsesi, 11'inci celsede savunması alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği eski Koordinasyon Şube Müdürü Albay Ali Durmuş'un çapraz sorgusuyla devam etti. Sanığa, İncirlik Hava Üssü'nden 2 F-16 uçağına darbe gecesi kalkış emri verdiği ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ı öldürüp iç karışıklık planladığı suçu yöneltiliyor.Ali Durmuş'a darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Hava Üssü 143'üncü Filo koridorlarında tek başına yürüdüğü görüntüler gösterildi. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Ali Durmuş'a Mahkeme Başkanı Selfet Giray, hava üssünde sivil kişiler görüp görmediğini sordu.Sanık Durmuş, asker olmadığını düşündüğü sivil kişiler görmediğini, gördüğü sivillerin asker olduğunu söyledi. Bunun üzerine hakim Giray, sanık Ali Durmuş'un FETÖ'nün sivil imamlarından Kemal Batmaz ve Harun Biniş'le koridordaki görüntülerini gösterdi. Ali Durmuş görüntüleri izleyince, "Şu an yorum yapmak istemiyorum. Görüntülerin incelenmesini istiyorum" dedi. Ayrıca sanıklar Kemal Batmaz ve Harun Biniş'i tanımadığını iddia etti.Cumhurbaşkanlığı Avukatı Hüseyin Aydın, Ali Durmuş'a rüyalarla diğer FETÖ'cü sanıkları motive edip etmediğine ilişkin bir soru yöneltti. Avukat Aydın, sanık Durmuş'a "Bir hemşire Peygamberimizi rüyasında görmüş. Peygamberimiz, darbeden dolayı tutuklu bulunanların eziyeti bitecek demiş" şeklinde bir rüyayı koğuşta herkesin duyacağı şekilde anlatıp anlatmadığını sordu. Eski Albay Ali Durmuş soruya yanıt vermek istemediğini söyledi.