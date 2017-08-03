Muhabirimiz Gürkan Demir izlenimlerini aktardı, Akıncı Üssü davasında satır arasında kalanları yazdı

Akıncı Üssü'nde suçüstü yakalanmış…Parola söyleyerek üsse girmiş…Eşi, iki baldızı, amcası ve kayın validesi Bank Asya’ya yüzbinlerce lira para yatırmış…Yetmemiş, kendi de hesap açmış…FETÖ’nün üst düzey yetkilileriyle görüşmeleri HTS’ye takılmış, onlarla alışveriş yapmış…Adil Öksüz ile aynı zamanda Amerika’da bulunmuş…Örgüte ait bir okulu varmış…Milyon dolarlarca parayı da kontrol ediyormuş…Bylock kullanmış…Hakan Çiçek…FETÖ’nün sivil imamı…Tüm bu somut delillere rağmen Çiçek, FETÖ’cü olmadığını ileri sürüyor, yetmiyor, müşteki avukatları FETÖ’cü ilan ediyor.İşte size, Akıncı Üssü Davasının üçüncü gününde çapraz sorguya çekilen Hakan Çiçek ve bir mağdur avukatı arasında geçen bir diyalog:FETÖ'nün kitaplarını okudunuz mu?Okumadım.Savunmanızı kendiniz mi yazdınız?Evet, kendim yazdımSavunmanızda Gülen'in kitaplarında kullandığı "Elma" örneğini kullandınız.Gülen'in kitaplarını okumuş ve bu kadar da malumata sahip bir adam olarak avukat hakkında suç duyurusunda bulunuyorum.Tüm veriler Çiçek’i FETÖ’cü gösterirken, kendi bu kadar da rahat bir suçlama yöneltebiliyor bir avukata.Peki bugünkü duruşmada neler yaşandı?Bu diyalog sonrasında sanıklar Hakan Çiçek’i alkışladı. Mağdur aileleri ise onlara şişeler fırlattı. Jandarma araya girdi ve olaylar yatıştırıldı.Gelelim salondakilerin tepkisini toplayan diğer söylemlere…Hakan Çiçek, FETÖ'nün TSK imamı firari sanık Adil Öksüz için "", Bank Asya için "", 17/25 Aralık olaylarına "" dedi.Çiçek ayrıca Akıncılar Üssü yakınındaki bir tarlada dabulduğunu söyledi.Hakan Çiçek mahkeme başkanına dönerek tehdit denilebilecek sözler bile sarf ediyor: “” sözlerini sarf etti."Bazı şeyleri söylememek için dilimizi ısırıyoruz" diyen Hakan Çiçek şu ifadeleri de kullanıyor; "" Bunun üzerine izleyicilerden gelen "sen onun adını ağzına alamazsın" gibi tepkiler, o kişinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu hemen akıllara getiriyor. Keza FETÖ'ye karşı mücadelede "Yalnız kaldığımı biliyorum" ifadesi de Erdoğan'a ait.Duruşmanın 2'inci celsesinde yaklaşık 3 buçuk saat savunma yapan FETÖ imamlarından Kemal Batmaz, Fethullah Gülen'in ismini bir kez bile zikretmezken Hakan Çiçek'in ise iki cümlesinden birinde Gülen'den FETÖ elebaşısı olarak bahsetmesi dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Darbenin arkasındaki gücün FETÖ olduğuna inandığını da söyleyen sanık, ne hikmetse FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin HTS kayıtlarını reddetti, "Birçoğunu tanımıyorum. Bazılarıyla da iş içindir." dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanının, "FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin senden alışveriş yapması tesadüf mü?" sorusu sanık tarafından yanıtsız bırakıldı.Hakan Çiçek, FETÖ soruşturması kapsamında şu an tutuklu bulunan AKP'nin eski milletvekili İlhan İşbilen'le de yaptığı görüşmelere açıklık getirmeye çalıştı. Aslında tanımadığını ama iş için görüştüğünü öne sürdü.Sanık Çiçek, darbe öncesi tespit edilen ABD ziyaretlerini de ticaret olarak savundu. Dün de Kemal Batmaz FETÖ'cülerle yaptığı görüşmelerin HTS kayıtları ve ABD ziyaretleri için "İş içindi iş" dedi. Savunmaların birbirine yakın olması da göze çarpan bir diğer nokta oldu.Bu arada Hakan Çiçek'in darbe günü Akıncı Üssü'nde yakalandığını söylemiştik. Kalkışma sırasında Üs'te bulunduğunu kabul eden Sanık Çiçek, kalkışmayı yönetmek için değil, darbeci eski Albay Ahmet Özçetin'in özel davetlisi olarak Akıncılara gittiğini ileri sürdü. Mahkeme başkanının tespitine göre ise, Akıncı Üssü'ne o gece "Yurtta Sulh" parolasını söyleyenler ile darbeci Ahmet Özçetin'in ismini vermeden zaten kimse girememiş.Durum bu.Ortak fikir şu: FETÖ yine davaları sulandırmaya devam ediyor.