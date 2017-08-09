FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın yedinci celsesi, sanıklardan eski Kurmay Albay Avıalan'ın çapraz sorgusuyla tamamlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimisırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın yedinci celsesi, sanıklardan eski Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan'ın çapraz sorgusuyla tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davanın öğleden sonraki bölümünde Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorularını yanıtlayan Avıalan, Akıncı Üssü'nde kimseyi tanımadığını, dolayısıyla kimseden emir almadığını ileri sürerek, Akıncı'da gördüklerine ilişkin amirlerine bilgi verdiğini savundu.

Sivil giyimli bir kişinin telefonları topladığını öne süren Avıalan, kendisine bir telefon verilmek istendiğini ancak bunu almayı reddettiğini öne sürdü. Darbecilerin kendisini kullandığını savunan Avıalan, "Ben Genelkurmay Başkanlığında olsam tutuklananlar arasında olacaktım. Bir şekilde bir şey oldu, ben Akıncı'da kullanıldım." dedi.

Akıncı'da çok sayıda kişi bulunduğunu ifade eden Avıalan, bu kişiler için "Salak salak ortada dolanan tipler" ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanının sorularının ardından söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sanığın savunma hakkını kötüye kullandığını, kendisi hakkındaki iddialara cevap verme yerine, tüm sanıkları savunan nitelikte örgütsel bir savunma yaptığını söyledi. Avıalan, Avukat Aydın'ın bu değerlendirmesine itiraz ettiğini söyledi.

Muzaffer Düzenli ve Ahmet Özçetin ile telefon irtibatı sorulan Avıalan, Düzenli ile telefon irtibatını hatırlamadığını, Özçetin ile görüşmesini de açıkladığını öne sürdü.



"Şahsi emniyetimi aldım"

Darbeyi öğrendikten sonra ne yaptığı sorulan Avıalan, karşısında silahlı kişiler bulunduğunu, şahsi güvenliğini almayı tercih ettiğini söyledi.

Avukat Aydın'ın, "Buradaki sivil insanlar darbecilere karşı canlarını ortaya koydular, siz sadece kendinizi düşünmüşsünüz. İnsan biraz utanır. Burada mertlikten bahsediyorsunuz." değerlendirmesi izleyiciler tarafından alkışlandı.

Bir kısım gazi adına duruşmalara katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Fatih Atalay da Avıalan'a, "Sanık, darbeye çok az sayıda tank, uçak, asker katıldığını, dolayısıyla böyle bir darbenin baştan zaten başarısız olacağının kesin olduğunu söylüyor. FETÖ firarisi Osman Özsoy 'Ben siyaset profesörüyüm. Darbe Türkiye'de genelde akşam yapılır. Sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edilir ve imam sabah ezanını okumak için camiye bile gitmez' dedi. Bu darbeyi sivil imamlar planladığı için mi başarısız oldu? Kurmay subay olarak siz planlasaydınız kaç tankla çıkardınız? Kaç şehidimiz daha olurdu?" sorusunu yöneltti.

Avıalan, bunun üzerine, "Ben bu işten anlamadığımı savunmamda da söyledim. Uzman değilim, bilmiyorum. Bilirkişi de değilim." dedi.



"La Fontaine'den Masallar dediğimiz fabl türü bir savunma mı yaptı?"

Avukat Atalay'ın, "Sanık iddianamede edebiyat yapıldığını söyledi. Kendisi de burada 'La Fontaine'den Masallar' dediğimiz fabl türü bir savunma mı yaptı?" sözü üzerine Avıalan, "Dosyayla alakalı değil. İtiraz ediyorum. Eğer bu muameleye devam edilecekse, ben susma hakkımı kullanacağım." diye konuştu.

Atalay'ın, "Ben size hakaret etmedim, sadece 'Utanın' dedim" sözleri üzerine Avıalan, "Hiçbirine cevap vermeyeceğim. Bu mevcut uygulamaya izin verdiğiniz, bana hakaret edilmesine izin verdiğiniz için şu andan itibaren savunma hakkımı kullanmıyorum. Hiçbir soruya cevap vermeyeceğim." dedi.

Sanığın susma hakkını kullanacağını beyan etmesinin ardından söz alan avukatı, müvekkilinin darbeye iştirakinin söz konusu olmadığını, hakkında maddi bir delil bulunmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat istedi.

Avukatın beyanının ardından duruşma, yarın devam etmek üzere tamamlandı.