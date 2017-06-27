KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın geleceğini belirleyecek ve yarın başlayacak kritik konferansın “karar” konferansı olacağını belirtti. Konferansın yapılacağı İsviçre’nin Crans-Montana kentine gitmeden önce Kıbrıs Ercan Havalimanında açıklamalar yapan Akıncı, iyimser olduğunu söyledi, “gerçekçi davranılırsa çözüm mümkün” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın geleceğini belirleyecek yarınki kritik toplantıyı bu sözlerle değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre’nin Crans-Montana kentinde yapılacak ve yarın başlayacak olan konferans öncesi Lefkoşa Ercan Havalimanında önemli açıklamalar yaptı. Çözüm konusunda iyimser olduklarını belirtti.



Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nın başarılı şekilde sonuçlanmasının yalnızca Kıbrıs’ta yaşayanlar için değil bölge ve dünya barışı için de çok önemli olacağına dikkati çekti.



İsviçre’deki konferansa, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bir heyet katılacak. Yunanistan adına Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, İngiltere adına Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Rumlardan da Başkan Nikos Anastasiadis ve müzakere heyeti katılacak.



İsviçre'de iki paralel masa kurulacak. Masaların birinde Kıbrıs’ın iki tarafı ve üç garantör ülke temsilcilerinin olacağı masada Avrupa Birliği’nden bir gözlemci de yer alacak. İki toplumun olduğu masada müzakerelerdeki altı başlığın diğer beş başlığı ele alınırken, Garantör ülkelerin de olduğu beşli toplanacak masada ise sadece güvenlik ve garanti başlığı konuşulacak.



Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği"?, "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garanti" olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.







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