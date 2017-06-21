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Akit TV'den skandal savunma

Akit TV, Atatürk'e hakaretten ikinci kez hakim karşısına çıktı. 4, 5 yıla kadar hapsi istenen AKİT TV sorumlu müdürü Ali Özken, "Zulüm 1938'de son buldu" başlığında suç olmadığını savunarak "tahammül edilmeliydi" dedi.

Akit TV'den skandal savunma

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde "Zulüm 1938'de son buldu" başlığıyla Akit TV'de yayınlanan haberle ilgili açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

Duruşmaya katılan ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4,5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Akit TV'nin sorumlu müdürü Ali Özken, "Hakaret ve suç yok. Tahammül edilmeliydi" sözleriyle kendisini savundu.

Mahkemeye de 5 sayfalık savunma dilekçesini sunan sanık Ali Özken kanalın sorumlu müdürü olmak dışında iddianameye konu fille hiçbir bağının olmadığını söyledi.

Özken "Sırf sıfatım sebebiyle objektif olarak sorumlu tutulmam kanuna aykırıdır. Soruşturma aşamasında failler belirlenebilirdi" savunmasını yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ali özken #atatürk #akit tv
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