FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal ettikleri gerekçesiyle 6'sı tutuklu, 9'ü rütbeli 17 asker hakkında, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada bir sanık tahliye edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 tutuklu sanık, tutuksuz 3 sanık ve avukatları katıldı. Darbe girişimi sırasında yaralananların da aralarında bulunduğu bazı mağdur ve müştekiler duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İETT, İSPARK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ adına avukatları, davaya müdahillik talebinde bulundu. Talebe ilişkin söz alan sanık avukatları, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nın talebini mahkemenin takdirine bıraktıklarını ancak İETT, İSPARK ve belediyenin diğer birimlerinin suçtan zarar görme ihtimali olmadığı gerekçesiyle davaya katılma talebinin reddini istedi.



Mahkeme heyeti, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının davaya katılma talebini kabul etti. Heyet İETT, İSPARK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin davaya katılma talebine ilişkin olarak ise iddia olunan zararlarının belgelendirdikten sonra değerlendirilmesine karar verdi.



POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENDİ



Duruşmada, olay sırasında görev alan polis memurları tanık olarak dinlendi. Tanık polis memuru B.C, olay tarihinde göreve çağrıldıklarını ve o gece sabaha kadara darbecilere karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Sabaha karşı AKOM'a geldik. Binanın içerisi ile çatısında silahlı askerlerin bulunduğunu gördüm. Teslim ol çağrılarının hemen ardından çatıda bulunan ve mevzilenen askerler bir süre sonra binaya girdi. Bir astsubay ile bazı erler 'teslim ol' çağrılarına uyararak polis aracına doğru koştular. Diğer tüm rütbeliler özel harekat polisi tarafından binanın içerisine düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındılar" dedi.



Sanık avukatlarının sorularını yanıtlayan polis memuru, AKOM'un işgali ve askerlerin teslim sırasında herhangi bir silahla ateş açmadıklarını ve böyle bir ses de duymadıklarını belirterek, "AKOM'a sabaha karşı varmamızın sebebi, diğer bölgelerdeki olaylardan sonra anca gidebildik. Malum İstanbul'da bir çok bölge işgal edilmişti. Talimat gelince buraya gittik" diye konuştu.



Sanıkların ve avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin ardından tutuklu sanıklardan Ömer Faruk Çimen'in tahliyesine karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



İDDİANAMEDEN



İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal ettikleri iddiasıyla 9'u rütbeli, 6'sı tutuklu 17 asker şüpheli, olayda yaralanan 7 kişinin de aralarında bulunduğu 17 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.



Tüm şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl altı aydan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenen iddianamede, ayrıca 4 tutuklu askerin, işgal sırasında 7 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 63 yıldan 105'er yıla kadar hapis, 11 şüpheli askerin ise işgal sırasında "kamu malına zarar verdikleri" iddiasıyla 1 yıldan dörder yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor.



Şüpheli askerlerin bir kamyon, yeterince mühimmat ve etkili silahlar bulundurmak suretiyle AKOM'u ele geçirmek ve buradaki darbe kapsamındaki faaliyetlere yön vermek için 6. Motorlu Piyade Alay Komutanlığından hareket ederek AKOM'a intikal eden askeri birlik içerisinde yer aldıkları anlatılan iddianamede, açılan ateş sonucu müştekiler Mustafa Ertaş, Bilal Uzcan, Hacı Demirci, Ramazan Çakır, Eyüp Kalan ve Musa İlhan'ın yaralandığı, atış sıklığı, hedef gözetilmesi gibi hususlar da dikkate alındığında şüphelilerin öldürmeye teşebbüs ettikleri kanaatine varıldığı ifade ediliyor.