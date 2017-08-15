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AKP 16. kuruluş yılını Ankara düzenlediği törenle kutladı

AKP 16'ncı kuruluş yılını Ankara düzenlediği törenle kutladı. Törene bizzat Tayyip Erdoğan tarafından davet edilmesine rağmen Abdullah Gül katılmadı. Törende konuşan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefinde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu teröristlerle birlikte yürümekle suçladı.

AKP 16. kuruluş yılını Ankara düzenlediği törenle kutladı

14 Ağustos 2001 yılında Türk siyasal hayatına yeni bir parti olarak katılan AKP, kuruluşunun 16'ıncı yılını kutladı.

Ankara Sincan'daki törene AKP'nin mevcut görevde olan kurmayları ve milletvekilleri ile eski bakan ve yöneticileri katıldı. Programda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Meclis başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay ve Suat Kılıç da yer aldı. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise bizzat AKP  Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayıp davet etmesine rağmen katılmadı. Gül’ün törene katılmaması kulislerde Erdoğan’a karşı tavır olarak yorumlandı.  

AKP'nin seçim şarkılarını besteleyen sanatçıların konser verdiği törende AKP'nin 16 yıllık sürecini anlatan belgesel görterimi yapıldı.

Gösterilerin ardından AKP lideri Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. Hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Törende Başbakan Binali Yıldırım da davetlilere seslendi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP
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