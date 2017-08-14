2001'de kurulan AKP, 16'ıncı yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bugün Ankara'da yapılacak kutlama törenine, eski milletvekillerinden kuruculara birçok isim davet edildi. Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda yapılacak kutlamada, AKP'nin 16 yıllık geçmişini özetleyen video ve fotoğrafların gösterimi yapılacak.

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14 Ağustos 2001 yılında Türk siyasal hayatına yeni bir parti olarak katılan AKP, kuruluşunun 16'ıncı yılını kutlayacak.



Kutlamalar için adres olarak Ankara Sincan'daki Harikalar Diyarı seçildi. Saat 18'de başlayacak törene, eski bakan, milletvekili, parti yöneticisi ve kurucuların yanı sıra eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 6 bin kişi davet edildi.



Kutlamalara; eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de etkinliğe katılması bekleniyor.



Etkinlik kapsamında AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın birlikte sahneden selamlama yapacağı ifade edildi. Ancak 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi. Gül, daha önce özel kuryeyle davetiye almasına rağmen AKP'nin son kongresine katılmamıştı.



AKP'nin 16 yıllık geçmişini anlatan fotoğraflarla "Zaman Tüneli" yapılacak, videolar izletilecek. Partinin bugüne kadarki seçim şarkılarını besteleyen ve seslendiren sanatçılar da konser verecek.



Etkinlik Erdoğan ve Yıldırım'ın konuşmasının ardından sona erecek.





ulusal.com.tr