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AKP Aksaray İl Başkanı Karatay görevinden istifa etti

AKP Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay il başkanlığı görevinden istifa etti.

AKP Aksaray İl Başkanı Karatay görevinden istifa etti

Partisindeki 'metal yorgunluğuna' dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilatlar, belediyeler eğer 'bizim dava' idrakiyle hareket etmiyorsa bize zarar veriyor demektir. Zarar veren kardeşlerimizi de uyarıyorum. Biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı da atsınlar'' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından istifalar da gelmeye başladı.

AKP’de Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca’nın önceki gün istifa etmesinin ardından Hakkâri, Şırnak ve Muş il başkanları da istifa etmişti.

Son istifa haberi de bugün geldi. AKP Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay istifa etti. /Hürriyet

Etiketler; #AKP #Aksaray #Abdulkadir Karatay
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