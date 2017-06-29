Hükümet, Anayasanın ardından seçim sistemini de değiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve AKP'de kurulan 3 ayrı ekibin, Fransa ve İspanya modelleri üzerinde çalıştığı öğrenildi. AKP kurmaylarının daraltılmış bölge üzerinde durduğu belirtiliyor.

Yabancı ülkelerin seçim modelleri inceleniyor, daraltılmış bölge üzerinde duruluyor.



AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın "tartışmalıyız" talimatının ardından Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve AKP'de kurulan 3 ayrı ekip seçim sistemine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.



Star gazetesinin haberine göre ayrı ayrı çalışma yürüten ekipler, seçim sistemi önerisine son şeklini vermek için belirli bir eğilim oluştuktan sonra bir araya gelecek.



Son yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Erdoğan'ın Fransa ve İspanya modellerinin incelenmesi talimatını verdiği öğrenildi.



"İki turlu dar bölge" sistemi uygulanan Fransa’da, seçim barajı bulunmuyor. Bir adayın, ilk turda seçilebilmesi için oyların salt çoğunluğunu yani yüzde 50 artı 1 alması gerekiyor. İkinci turda da en çok oyu alan kişi yedeği ile birlikte milletvekili seçiliyor.



İspanya modelinde ise her il bir seçim çevresi olarak belirleniyor ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısı da nüfusa oranlanarak dağıtılıyor. Yani nüfus sayısının çokluğuna göre o ilin çıkaracağı vekil sayısı belirleniyor. İspanya'da Fransa'nın aksine seçim barajı bulunuyor. Buna göre, her hangi bir ilde bir partinin sandalye kazanması için o ilde yüzde 3 oranında oy alması gerekiyor.



AKP'li kurmayların dar bölgeden ziyade daraltılmış bölge üzerinde durduğu belirtildi. Daraltılmış bölge sistemi, illeri 5 milletvekili çıkaracak şekilde seçim çevrelerine ayırmayı öngörüyor.



Kurmaylar, daraltılmış bölge sistemine geçilmesi durumunda partilerin mevcut oy durumuna göre kaç milletvekili çıkarabileceğine ilişkin hesaplamalar da yapıyor.



ulusal.com.tr