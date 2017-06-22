AKP, FETÖ’nün son 3 yıldaki söylemleri ile CHP’nin söylemleri arasındaki örtüşmeleri inceliyor. Uluslararası aktörlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı savaş suçlusu olarak Lahey’de yargılamak hedefiyle propaganda yaptığını tespit eden AKP’ye göre, Kılıçdaroğlu da bu propagandadan bağımsız hareket etmiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile FETÖ arasındaki söylem benzerliği AKP’nin gündeminde.



AKP’ye göre, 2013’ten bu yana, Türkiye’nin IŞİD’e destek olduğu, Suriye’ye silah gönderildiği, sorumluların Uluslararası Adalet Divanı Lahey’de yargılanması gerektiğine yönelik söylemler ortaya atıldı. Bu propagandaları FETÖ’nün yaydığını düşünen AKP’li kurmaylar, CHP’nin bu söylemlerle olan bağlantısını inceliyor.



Hedefin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’nin Lahey’de yargılanmak olduğunu düşünen iktidar partisinde Kılıçdaroğlu’nun bu söylemlerden bağımsız hareket etmediği görüşü hakim.



Kontrollü darbe ile OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz’un bir darbe olduğu iddiaları da mercek altında. Bu iddialara karşı yeni bir söylem üzerinde duruluyor.



Milliyet Gazetesi Serpil Çevikçan’ın AKP’li kurmaylardan aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü de yakından takip ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun güvenliğinden endişe eden AKP, yürüyüşün özellikle Sakarya-Kocaeli ayağına gelindiğinde alacağı hali dikkatle izleniyor. Buradan itibaren işin şeklinin değişebileceği değerlendiriliyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de İstanbul’a yaklaştıkça güvenlik önlemlerin iki katına çıkarılacağını yazdı.



ulusal.com.tr