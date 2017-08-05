AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye'nin son 15 yılında AK Parti'nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır" dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, partisinde bir dönem MKYK üyeliği yaptığını belirttiği Ayhan Oğan'ın "Yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ayhan Oğan'ın 'yeni devlet' açıklaması üzerinden 'AKP aleyhine yeni bir kampanya başlatıldığını' belirten Ünal, Oğan'ın görüşlerinin sadece kendisini bağladığını vurguladı.



AKP Sözcüsü Ünal tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:



Son günlerde toplumda Cumhuriyetimizin değerleri ve kazanımlarına ilişkin kaygılar oluşturmayı amaçlayan bazı provokasyonlar yaşanmıştır. Bu olayların tamamında, faillerle ilgili işlemler titizlikle yapılmıştır. AK Parti, 15 yıldır her kesimden insanımızın yaşam tarzının güvencesi olmuştur. Halkımızın inancına, kıyafetine, meşrebine müdahale eden anlayışlarla mücadele ederek iktidara gelmiş bir siyasi hareket olduğumuzun en yakın şahidi, bizatihi milletimizdir. AK Parti, kurulduğu günden beri ayrımcılığa ve ötekileştirmeye asla müsade etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir.



Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye'nin son 15 yılında AK Parti'nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır. Partimizin bu konudaki görüşlerini, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, daha önceçeşitli defalar, bizzat veya sözcüleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.



Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için, AK Parti olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışıyor, mücadele ediyoruz. Bugün Türkiye, bir asır önce maruz kaldığı kuşatmanın bir benzeri saldırılarla karşı karşıyadır. Çanakkale Zaferinden ve Kurtuluş Savaşından aldığımız ilhamla, tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi yürütüyoruz. Demokrasimizi ve ekonomimizi, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için yaptığımız hizmetleri, 2023 hedeflerimizle taçlandırmak için cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Böylece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini de yerine getirmiş olacağımıza inanıyoruz. Devletimizin ve partimizin temel umdeleri olarak ifade ettiğimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'yi değerlendirmek isteyenler, provokatif söylem ve eylemlere değil, sadece ve sadece 15 yıllık icraatımıza bakmalıdırlar