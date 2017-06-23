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AKP eski milletvekili FETÖ'den tutuklandı

YALOVA’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı belirlenen AKP Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı. Önder çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

AKP eski milletvekili FETÖ'den tutuklandı

 Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı bildirilen 2002-2007 yıllarında Yalova Milletvekilliği yapan Şükrü Önder'i gözaltına aldığı belirtildi.

Yalova Cumhuriyet Savcılığı’nın internet sayfasında yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Giresun, Siirt, Kütahya ve Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ile 2002-2007 yıllarında Yalova milletvekilliği yapmış emekli  1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, örgüt içi şifreli haberleşme programı  ByLock'u kullandığının tespit edilmesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 sıralarında gözaltına alınmıştır."

TUTUKLANDI
Yalova'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan AKP Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #AKP
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