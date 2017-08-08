Kocaeli'de AKP Kandıra İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu Taşdelen Unlu Mamulleri firmasına gelen kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın haberine göre, kurşunların isabet ettiği Cevat Taşdelen olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cinayet zanlısı yakalandı.
Cevat Taşdelen AKP Kandıra İlçe Yönetim Kurulu üyesiydi.
ulusal.com.tr
AKP Kandıra ilçe yöneticisi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu firmada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kocaeli'de AKP Kandıra İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu Taşdelen Unlu Mamulleri firmasına gelen kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.