AKP Kandıra ilçe yöneticisi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu firmada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Kocaeli'de AKP Kandıra İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu Taşdelen Unlu Mamulleri firmasına gelen kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın haberine göre, kurşunların isabet ettiği Cevat Taşdelen olay yerinde yaşamını yitirdi.



Cinayet zanlısı yakalandı.



Cevat Taşdelen AKP Kandıra İlçe Yönetim Kurulu üyesiydi.



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