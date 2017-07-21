15 Temmuz darbe girişiminin ardından 7 Ağustos 2016’da yapılan Yenikapı mitinginin ardında bir dizi görüşmenin olduğu ve protokol yapıldığı öğrenildi. Gerçek bir yıl sonra ortaya çıktı. Darbe girişimi sonrası AKP ile CHP’liler arasında görüşmelerin yapıldığı, CHP’nin KHK’ların Meclis’e gönderilmesi istediği belirtildi.

Yeni Kapı mitinginin ardından AKP ile CHP arasında protokol yapıldığı ortaya çıktı.Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 7 Ağustos 2016’da yapılan Yenikapı mitinginin ardında bir dizi görüşmenin olduğu belirtildi.Alınan bilgiye göre eski bir CHP’li siyasetçi, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kahvaltıda bir araya getirdi. Çiçek, Kılıçdaroğlu’nun mitinge katılmasının toplumsal mutabakat ve darbeye karşı duruş açısından önemli olduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu ise KHK’ların kendi tabanında ve demokrasiyi savunan kesimde tepki çektiğini söyledi. Uzlaşılan konuların bir protokole bağlanması kararlaştırıldı.Çiçek ile CHP’li Bülent Tezcan’ın katıldığı ikinci görüşmede ise CHP, ‘KHK’ların Meclis’e gönderilerek yasalaştırılmasını ve OHAL kararlarının OHAL bitiminde yürürlükten kaldırılmasını’ önerdi. Çiçek ise KHK’ların TBMM’ye gönderilmesinin sağlanabileceğini, ancak OHAL’le ilgili talebin FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratabileceğine ilişkin çekincelerini dile getirdi. Müzakerelerden sonra OHAL kararnamelerinin TBMM’ye gönderilmesi protokole bağlandı.AKP, o dönemde yayınlanan üç KHK’yı derhal TBMM’ye gönderdi, görüşmeler yapıldı. Ancak Yenikapı mitinginden sonra art arda çıkarılan çok sayıdaki KHK, TBMM’ye gönderilse de görüşülmediği öğrenildi.