Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işaret etti, AKP ile MHP İçtüzük çalışmasını başlattı.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Meclis İçtüzüğünün değiştirilmesine ilişkin resmi olarak ilk kez bir araya geldi.
Görüşmeye Başkanlık Anayasasının hazırlanışında etkin rol alan AKP Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak da katıldı.
Görüşme öncesi Grup Başkanvekilleri kameralar karşısına geçti.
AKP ve MHP temsilcileri İçtüzük çalışmalarında CHP ve PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin yer almamasını eleştirdi.
ulusal.com.tr
AKP ve MHP Grup Başkanvekilleri Meclis İçtüzüğü'nü yenilemek için bir araya geldi. Meclis'te yapılan görüşme öncesi konuşan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP'ye sundukları taslak metin üzerinden çalışma yapacaklarını söyledi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da MHP olarak makul ölçüde değişiklik teklifine destek vereceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işaret etti, AKP ile MHP İçtüzük çalışmasını başlattı.