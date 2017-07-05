AKP ve MHP Grup Başkanvekilleri Meclis İçtüzüğü'nü yenilemek için bir araya geldi. Meclis'te yapılan görüşme öncesi konuşan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP'ye sundukları taslak metin üzerinden çalışma yapacaklarını söyledi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da MHP olarak makul ölçüde değişiklik teklifine destek vereceklerini belirtti.

0 0 0 0