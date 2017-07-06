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AKP ile MHP TBMM İçtüzüğü metni üzerinde anlaştı

AKP ile MHP, TBMM İçtüzüğü değişikliği metni üzerinde anlaştı; teklif yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

AKP ile MHP TBMM İçtüzüğü metni üzerinde anlaştı

AKP ile MHP, TBMM İçtüzüğü değişikliği metni üzerinde anlaştı; teklif yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.


Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: AA
Etiketler; #mhp #AKP
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