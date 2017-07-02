Van'ın Özalp ilçesinde AKP yöneticisi Aydın Ahi’nin PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesine ilişkin 16 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Özalp İlçesi’nde PKK’lı teröristler tarafından evinden kaçırılıp öldürülen AKP İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin katillerinin yakalanması için başlatılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.



Özalp İlçesi’ne bağlı Boğazkesen Mahallesi’ndeki evini dün gece saat 22.30’da baskın yapan PKK’lı teröristler, aynı zamanda eski mahalle muhtarı olan AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’yi silah zoruyla bir araca bindirerek kaçırdı.



Teröristler 14 çocuk babası Aydın Ahi’yi, ilçenin Şemsettin Mahallesi’nde araçtan indirip otomatik silahlarla ateş etti. PKK’lılar kaçarken, silah sesleri üzerine olay yerine giden mahalle sakinleri Aydın Ahi’yi kanlar içinde buldu.



Ağır yaralı olarak Özalp Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın Ahi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahinin cenazesi otopsi için Van'a gönderildi. Aydın Ahi için bugün Van'da düzenlenecek cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.



Güvenlik güçleri, Aydın Ahi’nin katillerinin yakalanması için başlattığı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin emniyette sorgusu devam ediyor.