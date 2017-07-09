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AKP'li belediye başkanları mercek altında

AKP, partili belediye başkanlarını yeni bir yöntemle mercek altına aldı. Hakkında iddia olan başkanlar, Ankara’ya çağrılıyor, parti yönetiminin oluşturduğu mini komisyon tarafından uyarılıyor. Vatandaşlarla iletişimi yetersiz bulunan ve şikayetlere konu olan belediye başkanları hakkında ise ihraç sistemi uygulanıyor.

AKP'li belediye başkanları mercek altında

Belediye başkanları kıskaca alındı, beğenilmeyenlere yol göründü.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından başlayan parti içi tasfiye sürecinde yeni aşamaya geçildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, belediye başkanlarının başarı ve kamuoyu sempatisini anketlerle belirlemeye çalışan AKP, yeni bir yöntem geliştirdi. 

Buna göre hakkında iddia olan belediye başkanları, Ankara’ya çağrılıyor, parti içinde oluşturulan mini komisyon tarafından uyarılıyor ve haklarında işlem başlatılıyor. 

Yerel projelere ilişkin sıkıntı yaşanan, vatandaşlarla iletişimi yetersiz bulunan ve şikayetlere konu olan belediye başkanları için kurulan mini komisyon ön değerlendirmeler yapıyor.

Bir yandan belediyelerle ilgili anket ve değerlendirme formatıyla "Performans ölçümleri" yapılırken diğer yandan Ankara'ya çağrılanların haklarındaki iddialara ilişkin savunmaları alınıyor.

Bu arada, uyarıları dikkate almayan başkanlar hakkında ihraç sürecinin başlatıldığı ve soruşturma açıldığı belirtildi.

Şu ana kadar Ankara'da iki, Adana ve Kastamonu'da birer ilçe belediye başkanıyla ilgili ihraç işlemi uygulandığı ifade edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #tayyip erdoğan #hürriyet
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