AKP'de teşkilât yöneticilerinin yanı sıra belediyeler de hedefte. “Yönetim yapısı, imar çalışmaları, yatırımlar ve seçim vaatlerini yerine getirme” gibi konularda değerlendirmeler yapan AKP, yerel yönetim yasalarında değişiklik yapmaya hazırlanıyor

Teşkilat yöneticilerinde değişikliğe giden AKP, belediye başkanlarını da yenilemek için yol haritasını belirledi.



Hürriyet'in haberine göre, yeni yol haritası 3 koldan yürütülecek.



Buna göre çalışmanın ilki, mevcut belediye başkanlarına ilişkin tarama olacak. Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olmasının ardından yapılan ilk MKYK toplantısında "Hepsine neşter vurulacak" değerlendirmesinden yola çıkarak, çalışma yapıldığı ifade ediliyor.



Bu kapsamda, AKP'li belediyelere ilişkin “Yönetim yapısı, yatırımlar, imar çalışmaları, seçim vaatleri yerine getirilme performansı, memnuniyet ve güvenirlik” gibi konularda değerlendirmeler yapıldı.



Çalışmanın diğer iki ayağını ise yasal düzenlemeler oluşturuyor. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın taslak çalışmalarını yaptığı iki metnin, yeni dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Bunlardan biri "Bütünşehir Yasası" olacak. Düzenlemenin henüz ayrıntıları ortaya çıkmadı ancak değişikliklerin ilçe belediyeleri lehine olacağı kaydedildi.



Bu düzenlemenin yanı sıra tüm yerel yönetim yasalarında da genel bir reform gündemde.



ulusal.com.tr