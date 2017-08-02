AKP Sözcüsü Mahir Ünal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti teşkilatlarına yaptığı 'yorgun olanlar çekilsin' uyarısının, parti değerlerinden uzaklaşanlara yönelik olduğunu söyledi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti teşkilatlarına yaptığı 'yorgun olanlar çekilsin' uyarısının, parti değerlerinden uzaklaşanlara yönelik olduğunu söyledi.



"AK Parti'nin ilkelerinden uzaklaşan varsa o bizim için yorgundur" diyen Ünal parti yönetimi için bir yorgunluğun söz konusu olmadığını dile getirdi.



Erdoğan,mayıs ayında yeniden AKP Genel Başkanı olduğu olağanüstü kongredeki konuşmasında, "Partideki metal yorgunluğunu gidereceğiz" demişti. Bu süreç içerisinde AKP yönetimi ve hükümette geniş çaplı revizyon yapılmıştı.



Geçen hafta AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının basına kapalı bölümünde konuşan Erdoğan bu defa, teşkilatlarda yorgun olan partililerin görevlerini başkalarına devretmesini istemişti.



'KENDİMİZİ YENİLEMEMİZ LAZIM'



AKP Sözcüsü Ünal bugün konuk olduğu TRT Haber canlı yayınında Erdoğan'ın bu çağrısıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız uyarıda bulunurken, 2019 seçimlerinin önemine değiniyor. Herkesin dikkatli ve uyanık olması gerektiğini, siyasetin bir sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor. AK Parti'nin ilkelerinden uzaklaşan varsa o bizim için yorgundur" dedi.



Erdoğan geçtiğimiz ayki AKP Meclis Grup Toplantısı'nda "İçerde ve dışardaki mücadelemizi başarıya ulaştırmak için AK Parti olarak kendimizi yenilememiz lazım" diye konuşmuştu.



Ünal bugünkü değerlendirmesine şöyle devam etti:



"Hangi değerlerle yola çıktık bu biliniyor. O değerlerden uzaklaşan herkes yorgundur. Teşkilatlarımız 16 Nisan halk oylamasında büyük özveri ortaya koydular. Belediye başkanlarımız büyük çaba gösterdiler. Cumhurbaşkanımızın söylediği yorgunluk bizim için söz konusu değildir."/Sputnik