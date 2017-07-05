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AKP'li Yazıcı'dan teşkilatlardaki değişimle ilgili flaş açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı, "Pozisyon elde etmiş arkadaşlardan başarı bekleriz. Metal yorgunluk gösteren arkadaşlar değişecek. adaylarla mevcutlar arasında değerlendirme yapılacak"dedi. Yazıcı, OHAL'in devam etmesi kanaatinde olduğunu dile getirdi.

AKP'li Yazıcı'dan teşkilatlardaki değişimle ilgili flaş açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında konuştu. "Hiçbir hükümet ülkeyi OHAL ile yönetmek istemez. ama 15 Temmuz hain darbe girişi sonrası zaruri hale geldi" diyen Yazıcı'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

OHAL sürecini hayata geçiren şartlar ortadan kalkmışsa OHAL'i kaldıralım. Ama bence kalkmadı. OHAL'in uzatılması gerektiği kanısındayım. Ama kararı meclis verecek" dedi.
 

Etiketler; #AKP #hayati yazıcı #ohal #metal yorgunluğu
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