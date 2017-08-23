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AKP Mardin Artuklu İlçe Başkanı istifa etti

Mardin'in merkez Artuklu İlçesi AKP İlçe Başkanı Olcay Sekizkardeş görevinden istifa etti.

AKP Mardin Artuklu İlçe Başkanı istifa etti

AKP merkez Artuklu İlçe başkanı Olcay Sekizkardeş istifası ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılından beri İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek şöyle dedi:



"2014 tarihinde atandığım Artuklu İlçe Başkanlığı görevinden tarafıma Genel Merkezimizce yapılan tebliğ gereğince istifa etmiş bulunmaktayım. Siyasete başladığım AK Parti Gençlik kolları teşkilatında inandığım bu kutlu davanın neferi olarak tarafıma verilen görevleri layıkıyla gerçekleştirmeye çalıştım. Bu kutlu davanın küçük zerresi olarak, mazlumların tek umudu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda her zaman bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim. Makamlar için değil, gelecek nesillerimize büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için her zaman ömrümüzü ve zamanımızı vakfedeceğiz. Davamızda görev değişikliği olsa da, gönlümüzde 14 asırlık dava aşkımız son nefesime kadar devam edecektir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #AKP #mardin #Artuklu #Olcay Sekizkardeş
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