Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakılmasına AKP'den tepki
Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakılmasına AKP'den tepki
THY'den flaş karar
THY'den flaş karar
Yüksekova'da patlama: 2 asker yaralı
Yüksekova'da patlama: 2 asker yaralı
Atatürk Havalimanı'nda bugün! Kümülonimbus...
Atatürk Havalimanı'nda bugün! Kümülonimbus...

AKP Milletvekili: ByLock'tan gözaltına alınan Ahmet Şan neden serbest bırakıldı; koruyan mı var?

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın serbest bırakılmasını Twitter üzerinden paylaştığı, "Millet adına soruyorum. Bylock’tan gözaltına alınan bu şahıs neden sonra serbest bırakıldı. Bu şahsı koruyan mı var?" mesajıyla eleştirdi.

AKP Milletvekili: ByLock'tan gözaltına alınan Ahmet Şan neden serbest bırakıldı; koruyan mı var?

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın serbest bırakılmasını Twitter üzerinden paylaştığı, "Millet adına soruyorum. Bylock’tan gözaltına alınan bu şahıs neden sonra serbest bırakıldı. Bu şahsı koruyan mı var?" mesajıyla eleştirdi.

İŞTE KÜLÜNK'ÜN O PAYLAŞIMLARI

“Konya'da olup bitenleri millet çok iyi takip ediyor. Kim kime hangi baskıları uyguluyor, kim kimi niçin koruyor. Hepsini millet biliyor. Adalet ve güvenlik bürokrasisine milletin çağrısıdır, ‘Konya'da kimin akrabası kimin iş ortağı olduğuna bakmayacağınızdan emindir milletimiz.’ Millet bu tip cümleler duymaktan bıktı artık, ve yeter diyor. Kim olursa olsun hesabı sorulacaktır. Şahsi ikbal milletin kaderinin önüne geçemez. ‘O, onun yakını, bu, bunun ortağı, bu, şunun akrabası, bu, bunun arkadaşı’ cümlelerini millet duymak istemiyor. Ve gereğinin yapılmasını istiyor. Ellerindeki para gücü ile Konya'daki Fetö yapılanmasının işbirlikçi ayağı yerel medya üzerinde konunun konuşulmaması için baskı yapmayın. Futbol'da Fetö yapılanmasının mutlaka üzerine daha güçlü gidilmeli. Temiz futbol için futbolun bağırsakları temizlenmeli.”

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI! 

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, 21 Ağustos'ta akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı./Milliyet

Etiketler; #AKP #bylock #Ahmet Şan #metin külünk #Konyaspor Başkanı Ahmet Şan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Manisa Demirci'de aşırı yağış elektrik, internet ve telefon hatlarını kesti
Sonraki Haber
Profesör Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.