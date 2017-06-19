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AKP MYK toplantısı başladı

AKP Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

AKP MYK toplantısı başladı

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 16.17'de başladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #akp myk #erdoğan
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