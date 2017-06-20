MHP’nin iç tüzük değişikliğinde desteğini alan, AKP’nin yeni hedefinin seçim sistemini değiştirmek olduğu belirtildi.

AKP erken veya zamanında yapılacak genel seçimlerle ilgili çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan bir ekibin tartışılan seçim sistemleri ile ilgili olarak alternatif raporlar hazırladığı öğrenildi. 7 Haziran ve 1 Kasım seçim sonuçları baz alınarak yapılan çalışmalarda illerin durumunun ele alındığı, seçim bölgelerinin sınırlarının masaya yatırıldığı, AKP’nin lehine olacak seçim bölgelerinin sınırlarının araştırıldığı ifade edildi.



GÖZLER İTTİFAKTA



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı konuşmada “Önümüzdeki süreçte hem yeni sisteme hazırlık mahiyetindeki uyum yasalarının çıkartılması hem de seçim kanununda köklü değişiklikler yapılması gerekiyor. Milletvekilleriyle seçmenleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için dar veya daraltılmış seçim bölgesi alternatifleri başta olmak üzere demokrasimizi güçlendirecek tüm teklifleri tartışmalıyız” diyerek verdiği işaretten sonra gözler, Anayasa değişikliğini gündeme getiren AKP ve MHP ittifakına çevrildi.



RAHAT DEĞİLLER



İç tüzük ve seçim sistemleri üzerinde çalışmaya başlayan AKP’ye, MHP’nin herhangi bir şekilde zorluk çıkarması beklenmiyor. AKP’nin yapılacak iç tüzük değişiklikleri konusunda bilgi verdiği MHP’den olumlu karşılık aldığı öğrenildi. İç tüzük konusunda AKP’yi rahatlatan MHP’nin seçim sisteminde yapılacak değişiklikler konusunda ise bazı çekinler taşıdığı ve rahat olmadığına dikkat çekildi.



HDP'NİN İŞİNE YARAYACAK



MHP’nin, iki partili sistem getireceği ve MHP’yi Meclis dışı bırakacağı için dar bölge seçim sisteme karşı çıktığı, daraltılmış bölge sistemine seçim barajının yüzde 5 veya 7’ye düşürülmesine koşuluyla destek verebileceği bildirildi. Ancak daraltışmış bölge sisteminin HDP’nin işine yarayacağı belirtildi.



Seçim sistemi konusunda AKP ve MHP ayrı ayrı çalışmalara başladı. Anayasa değişiklikleri konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görevlendirdiği Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycıoğlu’nun seçim sistemi konusunda çalıştıkları kaydedildi.



AKP’nin seçim kanunu konusunda sadece MHP’yi değil, referandumda evet cephesinde yer alan BBP ve Hizbullah’ın siyasi kanadı Hüda-Par’ı da ikna etmesi gerekiyor. Siyasi kulislerde, yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde bu partilere ihtiyacı olan AKP’nin BBP ve Hüda-Par’lı bazı isimleri AKP listelerinden aday gösterebileceği ifade edildi. AKP’nin seçim kanunda MHP’yi ikna edememesi halinde MHP’ye de mevcut milletvekili sayısı kadar kontenjan önerebileceği ifade ediliyor.



15 Temmuz’a kadar tatile giren TBMM’nin yeniden toplanmasından sonra AKP ve MHP kurmaylarını hem iç tüzük hem de seçim kanunun yapılacak değişiklik konusunda yeniden bir araya gelmeleri bekleniyor./Aydınlık