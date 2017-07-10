AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Ünal, "Sayın Kılıçdaroğlu, 2019'daki seçimleri meşru görmemektedir, sandığı ve siyaseti referans göstermemektedir. Halkı isyana teşvik etmektedir. Kılıçdaroğlu 20 Temmuz'u asıl darbe olarak gösteriyor. 20 Temmuz'da OHAL ilan edilmesi gayrimeşru bir şey mi?" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Ünal, "Sayın Kılıçdaroğlu, 2019'daki seçimleri meşru görmemektedir, sandığı ve siyaseti referans göstermemektedir. Halkı isyana teşvik etmektedir. Kılıçdaroğlu 20 Temmuz'u asıl darbe olarak gösteriyor. 20 Temmuz'da OHAL ilan edilmesi gayrimeşru bir şey mi?" dedi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 15 Temmuz anma törenlerine ilişkin, "Yarın tüm Türkiye'de, 81 ilde kabir ziyaretlerinde bulunulacak. Cumhurbaşkanlığımız ana çerçeveyi kamuoyu ile paylaştı" açıklamasında bulundu.



Ünal açıklamasında şunları kaydetti:



"KILIÇDAROĞLU, SOKAKLA ADALETİN GELMEYECEĞİNİ BİLMİYOR MU?"



"Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasını bir siyasetçi olarak demokrasimiz ve siyaset kurumu açısından son derece sıkıntılı ve tehditkar bulduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmasının akabinde, 'sonuna kadar sokak' ifadesini kullanan bir dilin demokrasimiz ve siyaset kurumumuz açından oldukça riskli olduğunu düşünüyoruz. Burada size soruyorum. Eli silahlı ve bir darbe girişiminde bulunan darbecilerle ve onlara karşı sokağa inmekle seçilmiş meşru hükümetin anayasal uygulamaları çerçevesindeki icraatlarıyla yoluna devam eden hükümeti aynı kefeye koymak, demokrasimize ve meşruiyet anlayışına sığar mı; bunu da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Şimdi siz, siyaset kurumu aracılığıyla parlamentoya taşınan talepleri Kılıçdaroğlu'nun tekrar parlamentodan alıp, demokrasiden ve siyasetten alıp, sokağa taşımak istediğine şahit oluyoruz. Bu konuda gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapmak istediğini etraflıca açıklaması gerektiğini düşünüyoruz. Demokrasiyi, siyaseti, seçilmiş hükümeti yok sayıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu, sokakla adaletin gelmeyeceğini bilmiyor mu?"



"KILIÇDAROĞLU, PARALEL BİR YAPI MI OLUŞTURMAK İSTİYOR?"



Kılıçdaroğlu'nun 'halkın 15 Temmuz'u' ve 'sarayın 15 Temmuz'u' ifadelerine tepki gösteren Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, miting meydanında, 10 maddeyi okuduktan sonra 'kabul edenler, etmeyenler' oylamasıyla paralel bir yapı mı oluşturmak istiyor? 'Halkın polisi' diyerek, meşru polisi; 'halkın 15 Temmuz'u' diyerek, 15 Temmuz'un o destansı savunmasının paralelini oluşturuyor. Sonra da diyor ki 'Siyaset bölmemektir'. Bu, bölücülük değil midir Sayın Kılıçdaroğlu? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sandığı, seçimleri ve siyaseti referans göstermemektir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sokağı ve isyanı teşvik etmektedir. Bir siyasetçi olarak Kemal Kılıçdaroğlu, bunu nasıl yapabilir? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokrasiye, siyasete, siyaset kurumuna, meşruiyete uygun olmayan referansları siyaset kurumunu hedef almaktadır; diye düşünüyoruz" diye konuştu.



"SOKAĞI ADRES GÖSTERİYORSANIZ BUNUN ADI FAŞİZMDİR"



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 10 maddelik çağrısıyla yasama, yürütme ve yargı erklerini uyardığını savunan Ünal, "Hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı yargıya müdahale etmekle suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu, bırakın müdahaleyi açık bir şekilde sokakla tehdit etmekte. Eğer siz demokrasiyi, parlamentoyu, seçilmiş hükümeti yok sayıyorsanız ve sokağı adres gösteriyorsanız bunun adı faşizmdir. Eğer siz yüz bin kişinin sokağa çıkmasına yaslanarak, 25 milyon kişinin sandıkta verdiği Oyunu, iradesini yok sayıyorsanız bunun adı faşizmdir" dedi.



"ÜZERİNDEKİ FETÖ ŞAİBESİNİ PERDELEMİŞ OLABİLİR AMA..."



AKP Sözcüsü Ünal, şöyle devam etti: "Kemal Kılıçdaroğlu, tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Mesele, 'Kapının önüne koyarım' dediği parti içi muhalefetin meselesi değildir. Mesele, bir Türkiye meselesidir. Böyle bir siyasi hamleyle kapının önüne koyarım, dediği muhaliflerini bertaraf etmiş olabilir. Üzerindeki FETÖ şaibesini perdelemiş olabilir; ama bu yolda seçilmiş meşru hükümeti, Cumhurbaşkanı'nı, Anayasa'yı, 16 Nisan halk oylamasını, sandığı ve seçimleri gayrimeşru ilan edemez. Bu millet de buna izin vermez. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, eğer bu milleti sokakla korkutacaksa bu millet 15 Temmuz cehennemini yaşamış bir millettir. O yüzden kimseyi kimseyle korkutmasın. Meşru siyaset içerisinde, demokratik siyasetin parçası olarak sorunların çözüm yerinin, TBMM olduğunu bilerek, demokrasinin tecelligahının TBMM olduğunu bilerek siyaset yapmalıdır. Sokağı ve isyanı referans göstererek değil. Sandıktan 25 milyon oyla çıkmış iradeyi yok saymak, faşizmdir. Sokağa davetiye faşizmdir. Sokağı aktör haline getirme çabası, faşizmdir; buna asla izin vermeyiz. Sandığı ve seçimi yok sayan, isyan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, maalesef topluma anarşizm sunmaktadır. Bundan vazgeçmesini tavsiye ediyoruz"



"TÜRKİYE'NİN VATANDAŞLARIYLA BULUŞMASININ ENGELLENMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde Viyana'yı ziyaretinin Avusturya makamları tarafından engellenmesi hakkında görüşleri sorulan Ünal, "Avusturya, Hollanda, Almanya son 1 yıldan beri Türkiye'ye dönük bu tür politikalar içerisinde bir tutum sergiliyor. Türkiye, dış politikasında gerilimden yana değildir. Türkiye her zaman diplomasiden, konuşmadan ve diyalogdan yana olmuştur. Türkiye'nin Avusturya, Hollanda ve Almanya'da kendi vatandaşlarıyla buluşmasının engellenmesi kabul edilebilir bir tutum değildir" diye yanıt verdi.



"VALİLİKLER, BELEDİYELER, MİLLETVEKİLLERİ KABİR ZİYARETLERİNDE BULUNACAK"



15 Temmuz anma etkinliklerinin yarın itibariyle başlayacağını da duyuran Ünal, "Bir Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleşen etkinlikler var. Aynı şekilde, onun dışında siyasi partilerin, STK'ların ve tüm toplumsal kesimlerin kendi etkinlikleri var. Biz de bir siyasi parti olarak kendi etkinliklerimizi yapıyoruz. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleşecek anma törenlerine katılacağız. Yarın Sabah tüm Türkiye'de valilikler, belediyeler, milletvekilleri kabir ziyaretlerinde bulunacak" dedi.



"KILIÇDAROĞLU, CHP İÇERİSİNDE HİÇBİR FETÖ TEMİZLİĞİ YAPMAMIŞTIR"



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun hükümete yönelik 'kontrollü darbe' eleştirisine de tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ünal, şunları söyledi: "AK Parti 17-25 Aralık 2013'ten sonra yerel seçimler, iki genel seçim ve üç kongrede kendi temizliğini yapmıştır; ama siyasi ayağından bahseden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içerisinde hiçbir FETÖ temizliği yapmamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu, delilsiz yargılamadan bahsediyor. Gerçek darbeciler, yargılansın; diyor. Buradan şunu söylemek istiyorum. Gerçek darbeciler, hapishanededir ve yargılanmaktadır. 15 Temmuz gecesi darbeciler, suçüstü yakalanmış ve şu anda yargıya hesap vermekteler. Bunu perdelemeye kalkışmasın Kemal Kılıçdaroğlu. Önerimiz, lütfen iddianameler özenle okusunlar. Delilleri layıkıyla değerlendirsinler"



"İRADESİNİ KANDİL'E KİRAYA VEREN SİYASETÇİNİN CUMHURBAŞKANI'MIZA SÖZ SÖYLEME HAKKI YOK"



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı açık mektuba ilişkin de bir değerlendirmede bulunan AK Parti Sözcüsü Ünal, "Bir siyasetçinin en kıymetli şeyi, özgür iradesidir. Kendi iradesini Kandil'e kiraya veren ve demokratik siyasetin yanında durmak yerine silahların bölgesindeki siyaseti tercih eden bir siyasetçinin Genel Başkanımıza ve Cumhurbaşkanımıza söz söyleme hakkı yoktur. Öncelikle kendi iradesini terör örgütünden ayrıştırması, kendi iradesine sahip çıkması, kendi diliyle konuşması gerekir ki biz onu muhatap alalım ve ona cevap verelim" diye konuştu.





OHAL ELEŞTİRİLERİ



OHAL ile ilgili de konuşan Ünal, "Biz bir şeye son derece dikkat ediyoruz. O da, bütün perdelemelere rağmen 15 yıllık AK Parti iktidarında da buna hassasiyetle özel gösterdik, geçmişte tek parti iktidarının acılarını çekmiş, siyasetle hükümet arasındaki ayrımın farkında olan insanlar olarak biz, AK Parti siyaseti ile hükümeti, Cumhurbaşkanlığını birbirinden ayırt ediyoruz. MGK'da konuşulacak ve MGK'da alınacak bir tavsiye karara bağlıdır bu. Orada, istihbarat örgütlerinin bundan sonraki ülkenin güvenliğine ilişkin briflerinin sonucunda alınacak bir karardır" dedi.