AKP'de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim için hazırlıklar hızlandı. Mevcut kadrolarla seçim kazanmanın zor olduğu tespitini yapan AKP ve Erdoğan, parti örgütlerini yenilemek için düğmeye bastı

AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir yandan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimi erkene alma çalışmaları yaparken, diğer yandan örgütleri yenileme çalışmalarına başladı.



Aydınlık gazetesinin haberine göre, Araştırma şirketlerine yaptırılan çalışmanın sonuçlarını değerlendiren AKP, önümüzdeki döneme ilişkin zayıf yönlerini belirlerken, Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği "örgütlerde metal yorgunluğu"na karşı alınacak önlemleri de masaya yatırdı. Devletin istihbarat örgütlerinin de yardımıyla yapılan çalışmada partinin yerel kadrolarının önemli ölçüde FETÖ ile irtibatlı kişiler olduğu tespit edilirken, Erdoğan'ın özellikle bu kişiler konusunda hassas olunması ve partinin FETÖ ile ilişkili isimlerden tamamen temizlenmesi talimatı verdiği öğrenildi.



YÜZDE 60 YENİLENECEK



AKP kaynakları yapılacak temizlik ve örgütlerin yeniden yapılandırılması sonrasında ilk tespitlere göre yüzde 60 civarında bir değişim ortaya çıkacağını kaydederken, olası bir erken seçime taze kanla girileceğini vurguladı. Kongreler için start verildiğini kaydeden bir AKP MKYK üyesi, FETÖ üyelerinin partinin kılcal damarlarına kadar girdiklerini ve kendilerini gizlediklerini söyledi. "Çok sayıda ihbar olduğu için gerçek FETÖ'cüleri ortaya çıkarmakta zorluklar var" diyen AKP'li yönetici, seçim havasına girildikçe milletvekili adayları arasındaki mücadelenin acımasızlaştığına ve rakipleri elemek için her yolun denendiğine dikkat çekti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında parti teşkilatlarında yapılması planlanan değişiklikle ilgili soruları yanıtladı. Yazıcı, "Pozisyon elde etmiş arkadaşlardan başarı bekleriz. Metal yorgunluk gösteren arkadaşlar değişecek. Yeni adaylarla mevcutlar arasında değerlendirme yapılacak" ifadelerini kullandı.



BAŞKANLARA DİKKAT



AKP'de bir başka çalışma da belediye başkanlarıyla ilgili. Parti yönetimi belediye başkanlarının karnesini hazırlıyor. Halkın belediyelerden memnuniyeti ölçtürülüyor. Başkanların belediye olanaklarını kullanarak örgütleri ele geçirmesine karşı önlemler alınıyor. Özellikle başarısız belediye başkanlarının örgütte etkin olmak için yoğun çaba gösterdiğine dikkat çeken bir AKP yöneticisi, "Tamamen bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Yeni sistemde sonuçları belirlemede belediye başkanlarının performansı çok etkili olacak. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız belediye çalışmalarına çok önem veriyor" dedi.



KRİTERİ ERDOĞAN BELİRLEDİ



Partinin uzun süredir iktarda olmasından dolayı belediyelerin etrafında bir "betonlaşma" olduğuna dikkat çeken AKP'li yönetici, "Belli kişiler belediyelerin olanaklarından büyük paralar kazanmış. Kazançlarını da belediye yöneticileriyle paylaşmış. Tabii bu durum halkın gözünden kaçmıyor. Cumhurbaşkanımız belediyeden geldiği için her şeyin farkında. Başarı kriterlerini bizzat kendi belirledi. Ona göre değerlendirmeler yapıyor. Örgütle belediye arasında özel bir çark kurulmuşsa zaten hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu çarkların devamına izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr